В Дергачевском районе экс-главе МО дали условный срок за присвоение денег. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Судом установлено, что бывший глава Восточного муниципального образования Дергачевского района установил, в 2018 году подделал решения собрания депутатов об увеличении, а затем снижении собственной зарплаты, и присвоил денежные средства в сумме 136 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину в полном объеме, причиненный ущерб возместил. Приговором суда ему назначили год лишения свободы с испытательным сроком в год.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.