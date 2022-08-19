В Саратове погибла девушка

Сегодня, 19 августа, в Саратове поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Это случилось утром.

ЧП произошло на станции «Студгородок» в Ленинском районе. Под колесами поезда погибла 19-летняя девушка. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать ее смерть, о чем сообщается в паблике ЧП-Саратов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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