В Саратове погибла девушка
Сегодня, 19 августа, в Саратове поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Это случилось утром.
ЧП произошло на станции «Студгородок» в Ленинском районе. Под колесами поезда погибла 19-летняя девушка. Прибывшие на место медики могли лишь констатировать ее смерть, о чем сообщается в паблике ЧП-Саратов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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