На Театральной площади Саратова пройдет медовая ярмарка

Продукт из меда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 20 августа, на Театральной площади Саратова пройдут ярмарки, о чем напоминает городская администрация.

Ярмарка «выходного дня» открыта с 7.00 до 13.00. На ней можно будет приобрести овощи и фрукты, а также крупы, бакалею, сахар, растительное масло, мясо, товары народного промысла и другие вещи от саратовских производителей.

До 26 августа с 8.00 до 19.00 на Театральной площади работает медовая ярмарка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.