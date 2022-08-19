фото: МЧС

В селе Малый Узень тушили крупный пожар из-за замыкания проводки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 18 августа, в селе Малый Узень Питерского района произошел пожар.

Примерно в 18 часов замкнул электропровод на линии электропередач, что стало причиной возгорания травы. Огонь перекинулся с травы на надворные деревянные постройки, на кровлю жилого дома на ул.Гагарина. Создалась угроза перехода огня на соседние жилые дома. Пожарным помогали прибывшие из Питерки местные фермеры, пригнали 2 трактора с бочкой.

Площадь пожара составила около 400 кв.м. Никто не пострадал.

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