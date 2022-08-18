У жителя Саратова сотрудники ФСБ изъяли схрон оружия

Фото: УФСБ по Саратовской области

У жителя Саратова изъяли схрон оружия. Операцию провели сотрудники ФСБ совместно с ГУ МВД России.

Задержан был 39-летний саратовец Тюрин Д.С.. Он хранил два пистолета, автомат системы ППШ, гранату Ф-1 с запалом и патроны различного калибра. Все это злоумышленник собирался продать. Обнаруженные запрещенные вещи были изъяты, подозреваемый задержан.

Сегодня, 18 августа, состоялся суд, который приговорил его к четырем годам условно с испытательным сроком четыре года, а также назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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