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Происшествия18 августа 2022 13:13

Вышел прогуляться и умер: в Саратове скончался турист

На набережной Саратова умер турист с теплохода
Наталия Калинина

Сегодня, 18 августа, на набережной Саратова умер турист, вышедший с теплохода, следовавшего по Волге. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

Инцидент произошел на набережной Космонавтов, возле дома №7. Мужчина прибыл в Саратов на корабле, в рамках турпоездки. Он вышел погулять по городу и умер.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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