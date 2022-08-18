Вышел прогуляться и умер: в Саратове скончался турист

Сегодня, 18 августа, на набережной Саратова умер турист, вышедший с теплохода, следовавшего по Волге. Об этом сообщает ЧП-Саратов.

Инцидент произошел на набережной Космонавтов, возле дома №7. Мужчина прибыл в Саратов на корабле, в рамках турпоездки. Он вышел погулять по городу и умер.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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