Девушка из Саратовской области обокрала инвалида и отделалась условным сроком

В Саратовской области вынесен приговор девушке из Новобурасского района, которая обокрала инвалида. Как сообщает региональная прокуратура, она отделалась условным сроком.

1 марта 20-летняя злоумышленница помогла 49-летней женщине-инвалиду, проживающей в одном из сел, настроить в сотовом телефоне приложение для банковского обслуживания и обнаружила на ее счетах крупную сумму.

В течение недели злоумышленница под различными предлогами заходила к знакомой и переводила ее сбережения на свой счет. Общий ущерб составил 237 тысяч рублей. Девушку осудили за кражу и приговорили к году условно с испытательным сроком на 1 год.

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