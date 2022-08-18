Роман Бусаргин на встрече

Определено место для третьего моста Саратов-Энгельс. Объявлен аукцион на проектирование южного обхода Саратова, о чем сообщил Роман Бусаргин.

Врио губернатора обсудил взаимодействие «Росавтодора» с регионом во время рабочего визита руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.

Специалисты выбрали место для трассы и мостового перехода. Есть примерное техническое решение по типу сооружения. Поддержку региону в реализации проекта оказывает Вячеслав Володин.

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