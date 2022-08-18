Фото из соцсетей
В Саратове мужчину арестовали на трое суток за эксгибиционизм, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители задержали 34-летнего извращенца, который появлялся в центре города голым. За мелкое хулиганство его арестовали на трое суток.
Напомним, ранее горожане заметили мастурбирующего мужчину на балконе салона красоты и выложили снимки в соцсети.
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