Фото из соцсетей

В Саратове мужчину арестовали на трое суток за эксгибиционизм, об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители задержали 34-летнего извращенца, который появлялся в центре города голым. За мелкое хулиганство его арестовали на трое суток.

Напомним, ранее горожане заметили мастурбирующего мужчину на балконе салона красоты и выложили снимки в соцсети.

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