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В Аткарске Госавтоинспекция вычислила автохамов из свадебного кортежа. Об этом рассказал глава района Виктор Елин в своем телеграм-канале.

Аткарские автоинспекторы оперативно установили личности водителей свадебного кортежа, который вчера катался по территории городского парка в Аткарске.

- За рулем «Приоры» находился 23-летний житель Аткарска. Ему выписали административный штраф. Парень вину признал, в содеянном раскаялся, - рассказал начальник ОГИБДД по Аткарскому району Александр Константинов.

– Водителем «Гранты» оказался житель Самарской области. Идет поиск нарушителя для привлечения его к ответственности.

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