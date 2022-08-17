В Саратове мальчик выпал из окна - прокуроры и следователи начали проверку

Сегодня днем, 17 августа, в Саратове четырехлетний мальчик выпал со второго этажа. Региональная прокуратура и СУ СК начали проверку.

По предварительной информации, в Ленинском районе пострадал малолетний ребенок. Он выпал из окна второго этажа дома 3-м Перспективном проезде. Оставшись в какой-то момент без присмотра взрослых, малыш забрался на подоконник и выпал со второго этажа жилого дома.

Сейчас он доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На место происшествия выехал заместитель районного прокурора В.В. Марцинкевич.

Семья многодетная, в поле зрения соцслужб ранее не попадала, на учете не состояла. Прокуроры и следователи изучают все обстоятельства трагедии.

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