В Саратове пенсионеров обманули лжесотрудники Пенсионного фонда

Мошенники продолжают обманывать саратовцев

Саратовских пенсионеров обманули лжесотрудники Пенсионного фонда, об этом рассказали в городском управлении МВД.

Вчера, 16 августа, жители Волжского района пострадали от мошенников. По словам 84-летнего мужчины, днем к нему пришли две женщины и представились сотрудниками Пенсионного фонда. После ухода неизвестных он обнаружил, что его сбережения в размере 105 тысяч рублей подменили на купюры банка приколов.

Об аналогичном случае рассказала и 87-летняя пенсионерка. У нее лжесотрудники ведомства подменили 46 купюр по 5 тысяч рублей каждая. Общая сумма ущерба составила 230 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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