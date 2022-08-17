фото из телеграм-канала Юрия Юрина

С начала года в Саратовской области на пожарах погибло 17 человек. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности Саратовской области Юрий Юрин.

Согласно статистике ведомства, за прошлую неделю подразделения областной пожарной охраны совершили 27 выездов. 10 выездов - на тушение пожаров, 14 - на тушение ландшафтных пожаров и 3 на ликвидацию последствий ДТП.

Всего с начала 2022 года начала подразделения ОГУ «ППССО» совершили 406 выезд, был спасен от огненной стихии 51 человек, 17 человек погибли.

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