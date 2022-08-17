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Происшествия17 августа 2022 11:42

В Саратове четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Пострадавший в больнице
Наталия Калинина
Пострадал ребенок

Пострадал ребенок

Сегодня, 17 августа, в Ленинском районе Саратове четырехлетний мальчик выпал из окна двухэтажного дома. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел на 3-м Перспективном проезде. Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже.

- Четырехлетнего мальчика доставили в одну из больниц города с травмами, характерными при падении с высоты. Медики оказывают ему квалифицированную помощь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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