В Саратове четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Пострадал ребенок

Сегодня, 17 августа, в Ленинском районе Саратове четырехлетний мальчик выпал из окна двухэтажного дома. Информацию подтвердили в региональном минздраве.

Инцидент произошел на 3-м Перспективном проезде. Ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже.

- Четырехлетнего мальчика доставили в одну из больниц города с травмами, характерными при падении с высоты. Медики оказывают ему квалифицированную помощь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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