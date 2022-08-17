фото: кадр с видео

Поездка свадебного кортежа по парку возмутила главу Аткарского района. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Аткарского района Виктор Елин.

На выложенных главой кадрах видно, как одна из машин свадебного кортежа припарковалась у фонтана, а другая-проехались прямо по фонтану, который находится на одном уровне с плиткой Оператор заметил номер одной из машин - Е 415 СС.

— Хотелось бы, конечно, объяснить данное поведение «весельем на свадьбе», но логике оно не поддается. Обратились в отдел МВД и ГИБДД, разобраться в этом случае, найти виновных и привлечь к ответственности, — пишет Елин.

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