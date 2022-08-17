В Саратовской области создали рабочую группу по заселению в социальное жилье

В Саратовской области создали рабочую группу по заселению многоэтажек в трех районах, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Речь идет об обеспечении социальным жильем в многоэтажки. В рабочую группу вошли представители администраций Саратова, Энгельсского и Балаковского районов.

Комиссия должна проанализировать законодательную базу районов и подготовить предложения по приведению к единому нормативу жилищной застройки, а также ее обеспечению необходимой инфраструктурой.

Ранее врио Губернатора предложил законодательно прекратить застройку территорий, где нет соответствующих социальных учреждений: школ, детских садов, поликлиник и так далее.

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