В Саратовской области создали рабочую группу по заселению в социальное жилье

В Саратовской области создали рабочую группу по заселению многоэтажек в трех районах, о чем пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.
Речь идет об обеспечении социальным жильем в многоэтажки. В рабочую группу вошли представители администраций Саратова, Энгельсского и Балаковского районов.
Комиссия должна проанализировать законодательную базу районов и подготовить предложения по приведению к единому нормативу жилищной застройки, а также ее обеспечению необходимой инфраструктурой.
Ранее врио Губернатора предложил законодательно прекратить застройку территорий, где нет соответствующих социальных учреждений: школ, детских садов, поликлиник и так далее.
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