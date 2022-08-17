Пожарные спасли жилые дома в Елшанке

Фото с места ЧП

Вчера, 16 августа, в Саратове загорелся крупный участок камыша, о чем сообщает Гу Мчс по региону.

Сухой камыш горел на площади 2 га вдоль реки Елшанки, на одноименной улице. Горела также брошенная баня на площади 9 квадратных метров.

Существовала угроза перехода огня на близлежащие жилые дома в поселке Нефтяников. Пришлось вызвать дополнительные расчеты, всего боролись с огнем 5 экипажей. Благодаря их оперативной работе пожар не перешел на жилые строения.

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