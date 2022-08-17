Сегодня, 17 августа, саратовские спасатели эвакуировали пожилую женщину с острова Зеленый. Пострадавшей оперативно оказали первую помощь до приезда медиков. Об этом сообщает городская администрация.

На пост МКУ «Саратовская городская служба спасения» сообщили о том, что на острове Зеленый пожилой женщине резко стало плохо. Она жаловалась на головную боль и другие симптомы гипертонического криза. Женщине срочно требовалась медицинская помощь. Добраться до медиков самостоятельно не представилось возможным.

Спасатели городской службы спасения срочно эвакуировали ее в больницу на катере.

- При выезде в труднодоступные места необходимо иметь при себе аптечку первой помощи и надежные средства связи. Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь с собой соответствующие препараты, - напомнил директор городской службы спасения Сергей Борисенко.

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