Российские военные в зоне СВО Фото: Александр КОЦ

Участвующим в СВО саратовцам повысили единовременные выплаты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства.

Саратовцам, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, увеличили размер единовременной выплаты. Сумма увеличилась на 50 тысяч, до 125 тысяч рублей, при условии того, что ранее сумма составляла 75 тысяч рублей.

Изменение коснется тех военнослужащих, кто с 1 июля по 31 декабря 2022 года заключил краткосрочный (трехмесячный) контракт о прохождении военной службы для участия в спецоперации на территории Украины.

Военнослужащий сможет рассчитывать на выплату 125 тысяч рублей дважды: сразу после заключения контракта и после окончания службы, через три месяца. Общая сумма выплаты согласно документу, увеличилась на 100 тысяч рублей.

Получить деньги повторно участник конфликта на Украине сможет и в том случае, если получил ранение и не может продолжать службу. В случае смерти военнослужащего в течение указанного срока со дня заключения контракта, деньги будут выплачены членам семьи погибшего.

В случае расторжения контракта до истечения трех месяцев в связи с невыполнением его условий, полученная единовременная выплата подлежит возврату.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.