Строительство очистных сооружений в Глебовраге поддержали на федеральном уровне

Строительство очистных сооружений в Глебовраге в Саратове поддержали на федеральном уровне.

Вячеслав Володин сообщил о достигнутых договоренностях с федеральным центром о реализации масштабного проекта по строительству очистных сооружений в Саратове. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Володин отметил эффективную работу депутатов Госдумы от региона Виктора Кидяева и Андрея Воробьева.

- Все необходимые решения приняты в Москве, сейчас реализация проекта зависит только от региональных властей, - отметил Володин.

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