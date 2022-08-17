фото: ГИБДД

В массовом ДТП в Кировском районе пострадали двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 16 августа, в Саратове произошло массовое ДТП. В 19:38 напротив дома № 1 по ул. Еремина водитель 39-летний водитель «Лады Приоры» столкнулся с Kia Ceed, за рулем которого находился мужчина 35 лет. От удара иномарку выбросило и она врезалась в грузовик «МАЗ-437041», за рулем котрого сидел 33-летний водитель.

В результате ДТП водители легковых автомобилей получили травмы и госпитализированы в больницу.

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