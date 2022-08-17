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В ходе СВО на территории Украины погиб контрактник из Марксовского района. Об этом сообщил глава района Дмитрий Романов в социальных сетях.

Арстан Шангалиев жил в селе Павловка, отучился в марксовском техникуме на автомеханика, затем в 2011 году ушел в армию, через год подписав контракт. Скончался младший сержант Шангалиев 14 августа в возрасте 28 лет, дома у него осталась жена и двое детей.

— Все кто его знал отзываются о нём как о хорошем человеке. Выражаю глубокое соболезнование его родителям, Максуту Николаевичу и Светлане Марсовне, супруге Нургуль Бисенгалиевне, — пишет глава района.

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