Фото: архив КП Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый саратовский пляж временно закрыли для купания, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам специалистов, в настоящее время на Волге начался процесс «цветения». В этот период и в условиях высоких температур в реке активно размножаются различные микроорганизмы, в том числе патогенные и способные навредить здоровью человека.

В связи с цветением было решено перевести пляж в режим солярия. В мэрии подчеркнули, что это временная мера.

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