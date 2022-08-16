Фото: Роман Бусаргин

Второй этап строительства путепровода в Татищевском районе начнется в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ВРИО Губернатора Саратовской области Роман Бусаргин.

Первая очередь проекта будет завершена в этом году. Работы ведутся круглосуточно и открыть движение по путепроводу планируется в декабре. Уже на этом этапе он обеспечит быстрый объездной путь для 12,5 тысяч местных жителей, которым раньше приходилось стоять в долгих пробках на перегоне. Теперь создание объездного пути планируется продолжать, инициативу поддерживает и Вячеслав Викторович Володин.

- Обратился также к Роману Витальевичу с просьбой поддержать второй этап проекта, который полностью закроет проблему для этой территории. «Росавтодор» поможет региону, сумма - около 500 млн рублей. Строительство запланировано после того, как завершим первую очередь, - добавил Бусаргин.

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