фото очевидца

В Саратове два автомобиля провалились под асфальт. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 16 августа, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от возмущенных саратовцев. Из-за коммунального потопа в Заводском районе образовалась дорожная яма, в которую угодила колесом автомобиль Renault.

По словам автора поста, коммунальная авария произошла у дома 11а по улице Оржоникидзе, и вода течет уже несколько дней. Отметил автор и то, что это не первый случай провала автомобилей в ямы на этом участке.

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