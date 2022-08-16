фото: УФСИН по Саратовской области

Саратовец может лишится иномарки из-за долгов перед дочерью. Об этом сообщает УФССП по Саратовской области.

По данным ведомства, мужчина задолжал своей 10-летней дочери 65 тысяч рублей по алиментам. В отношении должника в Заводском районном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Официально трудоустроен мужчина не был и на учете в центре занятости не стоял. Расчетные счета должника также пустые.

Однако, по сведениям ГИБДД, на должника зарегистрирован Mitsubishi Lancer. В рамках принудительных мер иномарка была арестована. Если должник продолжит уклоняться от выплаты алиментов, его имущество будет передано на оценку с последующей реализацией.

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