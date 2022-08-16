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Происшествия16 августа 2022 6:58

В Энгельсе маршрутка сбила пенсионерку

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 15 августа, в Энгельсе маршрутка сбила пенсионерку, о чем сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 9.25 возле дома № 3 по проспекту Строителей. 53-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с травмами госпитализирована в больницу.

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