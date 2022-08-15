Владимир Нечаев

В ходе СВО на Украине погиб солдат из Краснокутского района Саратовской области. Саратовцы простились с контрактником Владимиром Нечаевым, о чем пишут в группе «Саратовщина - Саратов и Саратовская область» ВКонтакте.

Владимиру Нечаеву было 22 года. Он родился в Краснокутском районе, в селе Первомайское. В 2017 году Владимир вступил в ряды вооруженных сил и после трех месяцев службы подписал контракт. Служил в городе Наро-Фоминск, женился, завел двоих детей: Артему, 1,5 года, а Варваре 3 месяца. Сам Владимир из многодетной семьи.

Владимир Нечаев погиб 7 августа на Украине.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.