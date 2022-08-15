Фото: "Саратов онлайн"
Жителей Саратова возмутил голый мужчина на крыше. В социальных сетях горожане жалеются на эксгибициониста.
Жители Саратова в соцсети выложили фотографию, на котором запечатлен обнаженный мужчина. По словам автора поста, нарушитель спокойствия был замечен в центре города, на крыше салона красоты.
На улице в тот момент могли находиться дети.
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