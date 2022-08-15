Вячеслав Володин рассказал о планах по благоустройству ЗАТО Светлый

Володин в Саратовской области

Вячеслав Володин рассказал о благоустройстве в ЗАТО Светлый. В Телеграм-канале «Володин Саратов» пишут о том, что ремонт ДК продолжится. В ЗАТО также должны появиться ледовая арена и новый сквер.

Вячеслав Володин посетил ЗАТО Светлый, где осмотрел ДК, в котором идет ремонт. На первый этап при его поддержке были выделены средства в рамках благотворительного проекта. Уже идет ремонт кровли и аварийной стены. Спикер ГД обещал найти еще 150 миллионов рублей на дальнейший ремонт здания Дома культуры.

В этом году также планируется завершить работы по ремонту пешеходных зон в некоторых муниципалитетах. Володин предложил подумать и о благоустройстве территории у Дома культуры и Школы искусств. Местные власти обещали подготовить проект сквера.

В Светлом также планируют создать ледовую арену.

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