Заключенному из Энгельса передали финики с метадоном

Фото: УФСИН
Сотрудники ИК-13 обнаружили в посылке для заключенного наркотические вещества, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Саратовской области.
По данным экспертизы, находящиеся в посылке финики содержали 0,79 грамма метадона. Вещества были отправлены трижды судимому мужчине, отбывающему наказание за кражу в колонии особого режима неким жителем Балакова.
По факту произошедшего в учреждении проводится проверка.
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