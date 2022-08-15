Заключенному из Энгельса передали финики с метадоном

Фото: УФСИН

Сотрудники ИК-13 обнаружили в посылке для заключенного наркотические вещества, об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Саратовской области.

По данным экспертизы, находящиеся в посылке финики содержали 0,79 грамма метадона. Вещества были отправлены трижды судимому мужчине, отбывающему наказание за кражу в колонии особого режима неким жителем Балакова.

По факту произошедшего в учреждении проводится проверка.

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