Лесные инспекторы оштрафовали саратовцев на 210 тысяч рублей за лето

Лесные инспекторы оштрафовали саратовцев на 210 тысяч рублей за время пожароопасного сезона, таковы данные минприроды.

За лето специалисты провели уже более 3,7 тысяч проверок в лесах, за время которых выявили 90 нарушений лесного законодательства, в том числе 11 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

96 нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложеных штрафов составила 210 тысяч рублей, из которых 104 тысячи рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

В случае пожара необходимо звонить на единый телефон экстренных служб 112, на прямую линию лесохраны 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу минприроды 8(8452)490-516.

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