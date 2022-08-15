Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 12:14

В Балаково прокуратура проверяет законность строительства парка

Наталия Калинина
Проводится прокурорская проверка

Проводится прокурорская проверка

В Балаково прокуратура проверяет соблюдение законодательства при строительстве парка «Центральный», который должен появиться между 5 и 8 микрорайонами города.

Площадь парка должна составить 77 802 квадратных метров. На момент проверки на проведение строительных работ затрачено 108 из предусмотренных 237,7 миллионов рублей.

Прокуратура проведет проверку, изучит конкурсную документацию, даст оценку выполненных работ и их сроков, проверит расходование денежных средств, а также эффективность контроля за реализацией выполненных мероприятий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.