В Балаково прокуратура проверяет законность строительства парка

Проводится прокурорская проверка

В Балаково прокуратура проверяет соблюдение законодательства при строительстве парка «Центральный», который должен появиться между 5 и 8 микрорайонами города.

Площадь парка должна составить 77 802 квадратных метров. На момент проверки на проведение строительных работ затрачено 108 из предусмотренных 237,7 миллионов рублей.

Прокуратура проведет проверку, изучит конкурсную документацию, даст оценку выполненных работ и их сроков, проверит расходование денежных средств, а также эффективность контроля за реализацией выполненных мероприятий.

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