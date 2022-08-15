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Общество15 августа 2022 11:39

В Аркадакском районе водитель полиции предотвратил пожар

Наталия Калинина
Награждение героя

Награждение героя

В Аркадакском районе Саратовской области водитель полиции предотвратил пожар, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел рядом с деревней Крутец. Проезжавший мимо сотрудник полиции Владимир Каштанов заметил, что там горит трава. Он самостоятельно потушил большой участок с помощью автомобильного огнетушителя, а также вызвал пожарных.

В 300 метрах от очага находились деревянные постройки, куда могло бы дойти пламя. Сотрудник ведомства справился с происшествием до приезда бригады.

Местная администрация наградила Владимира Каштанова почетной грамотой за достойный поступок.

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