В Аркадакском районе водитель полиции предотвратил пожар

Награждение героя
В Аркадакском районе Саратовской области водитель полиции предотвратил пожар, о чем сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел рядом с деревней Крутец. Проезжавший мимо сотрудник полиции Владимир Каштанов заметил, что там горит трава. Он самостоятельно потушил большой участок с помощью автомобильного огнетушителя, а также вызвал пожарных.
В 300 метрах от очага находились деревянные постройки, куда могло бы дойти пламя. Сотрудник ведомства справился с происшествием до приезда бригады.
Местная администрация наградила Владимира Каштанова почетной грамотой за достойный поступок.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.