Бусаргин: в мастерских Балаково обучаются 1300 специалистов

Роман Бусаргин в Балаково

В мастерских Поволжского колледжа технологии в Балаково на квалифицированных специалистов обучаются 1300 человек. Об этом Роман Бусаргин пишет в своем Телеграм-канале.

В Балаково врио губернатора посетил Поволжский колледж технологии и менеджмента. Там сейчас заняты проходят обучение машиностроители, сварщики, металлобработчики и другие специалисты.

- Зарплата выпускника этого колледжа выше, чем у выпускника вуза, потому что рабочие специальности востребованы, - рассказал Роман Бусаргин.

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