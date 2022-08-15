30 миллионов рублей грантов выплачено на реализацию общественно-полезных проектов в Саратовской области

Фото: пресс-центр КП

На реализацию общественно полезных проектов в 2022 году в Саратовской области было выплачено 30 миллионов рублей грантов, об этом рассказал на сегодняшней встрече в пресс-центре «КП-Саратов» представитель министерства внутренней политики Саратовской области Николай Семенов.

Конкурс общественно-полезных проектов для некоммерческих организаций ежегодно проходит в регионе уже 10 лет. На каждый проект организация может получить грант до 500 тысяч рублей, а за все время проведение конкурса в Саратовской области было выдано более 100 миллионов рублей. Начиная с прошлого года конкурс получил поддержку фонда президентских грантов. Как и в 2022 году, тогда общая сумма выплат составила 30 миллионов рублей - 15 миллионов из областного бюджета и 15 миллионов из средств фонда.

В этом году на конкурс были поданы рекордные 135 заявок из 18 районов области. Победители определялись экспертной группой, каждый проект оценивался двумя независимыми экспертами. Оценочная работа велась в электронном виде на сайте «саратов.мояроссия.рф», там же можно ознакомиться с результатами.

Николай Владимирович призвал некоммерческие организации к активному участию в конкурсе социальных проектов в дальнейшем.

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