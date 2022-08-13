Фото: момент выстрела

Житель высотки в Саратове устроил ночью стрельбу с балкона, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел в 15-этажном доме № 52 по улице Блинова. На видео, снятом жителями соседнего дома видно, как неизвестные шумно проводят время в квартире, через открытую балконную дверь слышна громкая музыка. К выходу на балкон подходит человек с плохо видимым предметом в руках. Видны вспышки, слышны звуки выстрелов.

По данным полиции, стрельба велась 22-летним молодым человеком холостыми патронами. Никто не пострадал. Нарушитель спокойствия будет привлечен к ответственности.

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