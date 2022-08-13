Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин призвал открыть доступ к Волге со стороны Энгельса, об этом рассказали в телеграм-канале «Володин Саратов».

Во время рабочей поездки в Саратовскую область председатель госдумы поднял вопрос доступа к береговой линии. В то время как берег со стороны Саратова для жителей открыт, в Энгельсе часть его занята частной застройкой.

- Набережная в Саратове открыта для всех. Да, работы велись не всегда эффективно. Это признавали те, кто отвечал. И постоянно, со своей стороны, говорил, что качество надо повышать. Но набережная открыта. А вот в Энгельсе та часть набережной, которая напротив пляжа, недоступна для жителей. В свое время ко мне обращались власти Энгельса, и я помогал в выделении средств на берегоукрепление набережной. Но знаете, чем это всё закончилось? Там потом построили коттеджи с выходом на Волгу. Можно и нужно помогать. Но вот когда эта помощь завершается тем, что это не для всех, а для отдельных граждан, это недопустимо, - высказался политик.

Так же он обратился к СМИ с предложением обратить внимание на ситуацию

- Средства массовой информации, которые много говорят и пишут о нарушениях, на злобу дня, почему-то все молчат, набрали в рот воды. Возьмите и проведите расследование, у кого эти дома, и там, соответственно, проход закрыт. Города Саратов, Энгельс - на Волге. Нам надо обеспечивать доступ к Волге всем жителям. Ничего личного, - призвал Володин

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