Ночью под Балаково сгорела баня

Ночью с 11 на 12 августа в СНТ «Строитель-2» Балаковского района сгорела баня. Об этом сообщает единая диспетчерская служба.
По предварительным данным сообщение о пожаре поступило в 22:50. Тушение производилось двумя расчетами в составе 11 человек.
Пострадавших при пожаре нет, но баня была уничтожена.
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