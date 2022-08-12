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Происшествия12 августа 2022 16:46

Ночью под Балаково сгорела баня

Савва Чуйченко

Ночью с 11 на 12 августа в СНТ «Строитель-2» Балаковского района сгорела баня. Об этом сообщает единая диспетчерская служба.

По предварительным данным сообщение о пожаре поступило в 22:50. Тушение производилось двумя расчетами в составе 11 человек.

Пострадавших при пожаре нет, но баня была уничтожена.

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