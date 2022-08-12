Фото: Архив КП-Саратов

Саратовский ЗАГС назвал самый популярный возраст для брака, об этом региональное управление написало сегодня, 12 августа.

По статистике, большинство девушек выходят замуж в 22 года, а большинство парней – в 23 года.. Это самый популярный возраст среди невест и женихов в Саратовской области в этом году

Большинство семейных союзов в нашем регионе заключают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 41 процентов мужчин и 33 процента женщин расписались именно в этот возрастной промежуток.

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