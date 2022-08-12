фото: архив КП

В Саратове на 20-летнюю девушку напали в подъезде с табуретом. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

По данным ведомства, преступление произошло в доме на улице Одесской. Девушка зашла в подъезд, на нее напал мужчина с табуретом, который ударил ее и потребовал мобильный телефон.

Девушка вынуждена была отдать свой смартфон, стоимость ущерба оценивается в 12 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали 41-летнего подозреваемого в тот же день.

Возбуждено уголовное дело.

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