фото: СГАУ

СГАУ переименован в Вавиловский университет. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

8 июля на основании Приказа Минсельхоза России № 427 «О переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» саратовский аграрный вуз получил новое название.

Новое полное название вуза – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова».

Сокращенное название – ФГБОУ ВО Вавиловский университет (приоритетное использование в публичных коммуникациях и для официальных документов).

На английском вуз называется так – Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Saratov State University of Genetics, Biotechnology and Engineering named after N.I. Vavilov», сокращенное – FSBEI HE Vavilov University.

Помимо наименования прочие реквизиты университета как организации (юридического лица) остались прежними (в том числе ОГРН, ИНН, КПП, ОКПО и др.).

22 июня прошло заседание Ученого совета, на котором рассматривались вопросы развития университета. Совет поддержал программу трансформации вуза и обратился в Минсельхоз РФ.

​ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.