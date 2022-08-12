Кошечка после операции

Саратовские ветеринары спасли проглотившую скрепку кошку. Об этом рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Девятимесячная кошечка поступила в участковую ветеринарную лечебницу №3 в Саратове. Владелица пожаловалась на угнетенное состояние животного, отказ от корма и рвоту на протяжении нескольких дней.

При обследовании в желудке животного была обнаружена скрепка. Врачи экстренно провели операцию по удалению инородного предмета из кишечника. Оперировал заведующий лечебницы Родин Н.В., и ветеринарный врач Тарасова И.С.

Сейчас кошка восстанавливается после операции.

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