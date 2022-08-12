Фото: «типичный Саратов»

В Елшанке автомобиль провалился целиком в яму. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 11 августа, в Ленинском районе Саратова под воду провалился легковой автомобиль «Лада Приора».

ЧП произошло на Елшанской улице после сильного дождя. По словам очевидцев, яма с водой рядом с гостиницей «Мираж» достигает в размерах 4 метров.

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