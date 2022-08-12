«Саратоворгсинтез»

«Саратоворгсинтез» справился с санкционными вызовами. Об этом сообщает в своем телеграм-канале врио главы региона Роман Бусаргин.

Продукция одного из крупнейших химических производств нашей области продолжает пользоваться спросом в Европе. По словам гендиректора завода Владимира Шулындина, ни один покупатель не отказался от контрактов на этот год.

На заводе молодой коллектив в 600 человек, средняя зарплата составляет порядка 70 тысяч рублей.

— Намеченные объемы производства и социальные обязательства перед людьми выполняются, в том числе, регулярный рост зарплаты на уровень не меньше инфляции. В этом году на предприятии планируется выпуск нового вещества, которое раньше ввозилось из-за рубежа, — рассказал Бусаргин.

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