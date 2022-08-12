фото: ГИБДД

В Энгельсском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 11 августа, в 18:50 в Энгельсском районе произошло ДТП. На 392 километре автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 67-летняя водитель Hyundai Creta , не соблюдая нормы безопасности на развороте, столкнулась с проезжающим мимо автомобилем Daewoo Tico, за рулем которого сидел 76-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки и 55-летняя пассажирка с травмами госпитализированы в лечебное учреждение.

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