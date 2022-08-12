фото: архив КП

От укусов клещей пострадало 826 саратовцев. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным на 11 августа, с укусами клещей к медикам Саратовской области обратились 826 человек. Среди них 327 детей.

В области зарегистрировано 16 случаев клещевого боррелиоза, наиболее характерной для региона инфекции.

Ее очаги зафиксированы в 22-х районах области: Аркадакском, Базарно - Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском и в зеленой зоне Саратова (Кумысная поляна).

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