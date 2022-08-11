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Общество11 августа 2022 17:09

В Саратове проходит медовая ярмарка

Наталия Калинина
Медовые соты

Медовые соты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С завтрашнего дня 12 августа, до 26 августа в Саратове проходит медовая ярмарка, о чем сообщает городская администрация.

Ярмарку организуют на Театральной площади. Желающие смогут приобрести мед и продукцию пчеловодства: воск, пергу, прополис, маточное молочко и т.д.

Время работы ярмарки с 8.00 до 19.00.

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