Медовые соты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С завтрашнего дня 12 августа, до 26 августа в Саратове проходит медовая ярмарка, о чем сообщает городская администрация.

Ярмарку организуют на Театральной площади. Желающие смогут приобрести мед и продукцию пчеловодства: воск, пергу, прополис, маточное молочко и т.д.

Время работы ярмарки с 8.00 до 19.00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.