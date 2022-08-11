фото: Чуйченко

В Саратовской области еще нет назальной вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 11 августа, сообщил глава саратовского минздрава Олег Костин на очередном брифинге.

По словам министра, сейчас в достаточном количестве имеется вакцина «Спутник», которую можно сделать в прививочных пунктах. В настоящее время привито более 1,5 миллиона человек, среди которых 4 271 детей. За прошедшие сутки привили 2 811 человек.

Кроме того, Костин пояснил, что текущий рост заболеваемости не является критическим.

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