Жителям Улешей пообещали благоустроенный сквер и площадки.

Вчера, 10 августа, состоялась встреча с жителями микрорайона Улеши по благоустройству микрорайона. В мероприятии приняли участие глава Заводского района Андрей Марусов, руководители и представители профильных комитетов мэрии города.

Во главу угла стоит строительство ливневой канализации и благоустройство зоны отдыха, обустройство скверов, детские площадок, площадок для подростков.

— Мы показали, что предусмотрели здесь площадки для детей до пяти лет и от пяти лет. Жители попросили поставить оборудование, где можно было бы полазить детям, чтоб было из натуральных материалов, как в сквере Петра Первого или на набережной, более современное, - рассказала Анастасия Пузанова.

— Мы обсудили благоустройство сквера-аллеи, которая приурочена к мемориалу защитникам саратовского неба. Она должна в будущем соединиться с Волгой. На всем ее протяжении должно быть красиво и комфортно, в нашем микрорайоне должны быть благоустроенные зоны, - отметила представитель общественного совета микрорайона Улеши Наталья Полянская.

Строительство ливневой канализации находится в стадии разработки проекта, которым с жителями поделился руководитель строительного комитета Илья Горбатенко.

По поручению Михаила Исаева запущена процедура изъятия нескольких земельных участков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.